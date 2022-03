“Ha incantato Giuntoli”: Napoli, spunta il nome in cima alla lista di mercato

Il Napoli guarda con attenzione al prossimo mercato. Un nome in particolare ha stregato Giuntoli: è lui in cima alla lista degli azzurri.

Il prossimo anno a Napoli si prevede una piccola rivoluzione. Mentre De Laurentiis incassa un importante successo in Lega e lavora a nuove energie in società, sul mercato Giuntoli è già alla ricerca di nuovi profili in grado di sostituire i partenti.

Non è un mistero infatti che diversi giocatori lasceranno Napoli a fine stagione. A parte Insigne, ormai accasatosi in Canada al Toronto FC, anche altri calciatori azzurri hanno le valigie pronte. Da Ospina a Ghoulam, passando per l’incognita Dries Mertens che, nonostante la sua volontà di rinnovare, potrebbe trovarsi le porte chiuse da parte di De Laurentiis.

Naturale quindi che si dovrà lavorare molto anche dal punto di vista del mercato in entrata. Giuntoli ha già mandato per scovare calciatori che rientrino nei parametri di De Laurentiis: relativamente giovani, potenzialmente rivendibili e dalle pretese non eccessive. Uno di questi, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, è Antonin Barak del Verona.

Napoli, Barak primo nome della lista: operazione fattibile

I rapporti tra le società di Napoli ed Hellas Verona sono ottimi. Il recente affare Rrahmani ha fatto contente entrambe e certamente la gara di oggi pomeriggio potrà essere l’occasione adatta per parlare di Barak.

I margini di trattativa ci sono tutti, ma logicamente il Napoli si sta tutelando anche con diversi ‘piani B’. Sempre col Verona infatti si parlerà di altri due calciatori che stanno facendo molto bene con gli scaligeri: l’ex Atalanta Adrien Tameze e il giovane Ivan Ilic. Naturalmente la primissima scelta resta Barak, ma qualora non si potesse concretizzare, gli azzurri non disdegnerebbero aprire un discorso anche per questi altri due calciatori.