Alle 18 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Alla Dacia Arena scendono in campo l’Udinese e la Roma.

Mourinho è alla ricerca di quella continuità necessaria a centrare l’obiettivo, ovvero quello del miglior piazzamento europeo possibile. Ad oggi per i giallorossi la lotta sembra porsi sul quinto posto e dunque l’Europa League, e cosi da qui alla fine proprio lo ‘Special One’ sarà chiamato a catechizzare i suoi per provare a dare una scossa decisiva a tutto il campionato. Ogni partita, da adesso fino all’ultimo triplice fischio del campionato, avrà un peso specifico rilevante.

Oggi per la Roma la dura sfida contro l’Udinese, squadre che ha trovato una quadra con l’arrivo di Cioffi. Tre partite senza sconfitta per i bianconeri, con la Dacia Arena pronta a supportare i giocatori in campo. La speranza è quella di poter portare a casa punti utili al raggiungimento della soglia necessaria a potersi dire ‘salvi’.

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali