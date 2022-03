Alle 15 spazio al secondo match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Bentegodi scendono in campo Verona e Napoli.

Per il Napoli un’altra prova del nove, l’ennesima per i ragazzi di Luciano Spalletti chiamati adesso a tenere alta l’attenzione per non rischiare di buttare tutto alle ortiche. Il sogno Scudetto ovviamente non è ancora definitivamente sparito, ma gli azzurri devono guardarsi anche alle spalle visto che la Juventus spinge l’Atalanta è sempre in agguato. Quattro posti per cinque squadre, e cosi Spalletti sa bene che bisognerà mettere tutto in campo per evitare di andare incontro ad una debacle clamorosa.

Il Bentegodi è uno Stadio molto difficile da affrontare, per il Napoli ancora di più. La rivalità tra tifoserie è ben nota, e spesso gli azzurri si sono ritrovati a dover fronteggiare un clima particolarmente ostile. Al netto dell’ambiente, il Verona cerca tre punti che possano tenere gli scaligeri nella parte alta della classifica. Qualcuno sogna l’Europa, e Tudor proverà a tenere vive anche queste speranze, fino a che la matematica lo consente.

Verona-Napoli, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Casale, Cancellieri, Bessa, Flakus Bosilj, Coppola, Turra, Hongla, Praszelik, Terracciano. Allenatore: Igor Tudor.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Fabian Ruiz, Lozano; Osimhen. A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Juan Jesus, Elmas, Mertens, Zielinski, Insigne, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli. Allenatore: Luciano Spalletti.