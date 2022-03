Il Manchester United oggi è in Italia: pronto il colpo dalla Serie A

Il Manchester United programma la prossima stagione e si prepara al colpo in Serie A: visita a sorpresa in Italia, che sorpresa per i tifosi.

La stagione è ancora lontana dal concludersi, ma il Manchester United lavora già alla prossima. E in attesa di conoscere il futuro della panchina, il plenipotenziario Rangnick scruta il mercato per cogliere le potenziali occasione dal mercato inglese e quello europeo.

Ragion per cui, attenzione a quello che può muoversi sul fronte Red Devils. Con l’ex Lipsia alla direzione, lo United osserva con grande attenzione anche (e soprattutto) il campionato italiano. E già oggi, alcuni emissari del club inglese sono stati avvistati sugli spalti della nostra Serie A.

In particolare, sulle tribune del Franchi: i diavoli di Manchester erano presenti a Firenze per osservare due obiettivi di mercato, nel corso di Fiorentina-Bologna. Due obiettivi che rispondono ai nomi di Milenkovic e Svanberg.

Il Manchester United guarda in Serie A: nel mirino Milenkovic e Svanberg

Nell’1-0 visto al Franchi, il Manchester United era presente con alcuni dei suoi osservatori. Nel mirino di Rangnick c’è soprattutto il possente centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il serbo è un profilo gradito ai Red Devils, che ne seguono lo sviluppo e la crescita ormai da mesi.

Profilo gradito proprio come Matthias Svanberg. Lo svedese del Bologna, dalla sua, aveva già attirato l’attenzione del Manchester City (presente al Dall’Ara, in occasione dello scorso Bologna-Roma). E adesso, è finito anche nella wish-list dello United.

Entrambi risultano essere nomi che il trainer tedesco conosce e segue da tempo, sin dai periodi in cui era di stanza al RB Lipsia. E adesso che è alla gestione tecnica dei Red Devils, Rangnick potrebbe affondare il (doppio) colpo in vista della prossima estate. Al mercato l’ardua sentenza.