Torino-Inter, i tifosi hanno puntato il dito contro il calciatore: “Cacciatelo”

Torino-Inter è ferma sull’1-0 in favore dei granata. I tifosi nerazzurri non sono affatto contenti: critiche feroci contro il calciatore.

Torino-Inter è finita nel caos. A sorpresa la formazione di Ivan Juric è passata in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Gleison Bremer. Il difensore del Torino ha fatto impazzire gli spettatori presenti allo stadio Olimpico Grande Torino con una rete nel primo tempo. A mezz’ora dal termine del match il risultato è ancora fermo sull’1-0.

Complice una prestazione opaca da parte della formazione di Simone Inzaghi, Juric sta avendo la meglio. Se ne sono accorti i tifosi nerazzurri che si sono imbufaliti già nei primi quarantacinque minuti di gioco. Oltre allo svantaggio, infatti, numerosi tifosi hanno puntato il dito contro alcuni calciatori in campo che, secondo il loro parere, non starebbero performando al meglio.

Torino-Inter, tifosi furiosi con Handanovic

Nel mirino dei supporters dell’Inter da diverso tempo c’è Samir Handanovic. L’esperto portiere nerazzurro non sta sicuramente vivendo la sua stagione migliore. In ogni caso, però, resta titolare inamovibile della formazione di Simone Inzaghi che mai rinuncia al suo estremo difensore nella squadra titolare.

Alcuni tifosi, invece, preferirebbero vederlo in panchina. Dopo il primo tempo di Torino-Inter, infatti, numerosi supporters del club lombardo si sono riversati sui social network per esprimere tutto il proprio disappunto nei confronti di Handanovic: “Cacciatelo” scrive un utente; “Stiamo giocando con un uomo in meno”, scrive un altro. Insomma, i tifosi hanno puntato il dito contro il portiere.

Nel secondo tempo, poi, il portiere si è preso la sua rivincita personale. Handanovic, infatti, è stato protagonista di diverse parate decisive che tengono ancora a galla l’Inter.