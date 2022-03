“Piace a mezza Serie A”: Calciomercato Genoa, bruciati tutti per il talento francese

Il Genoa cerca di rimettersi in carreggiata disegnando l’assetto della squadra già per la prossima stagione: avrebbe bruciato i tempi per un difensore che piace a diversi club di Serie A.

Mentre l’attuale annata avanza con diverse complicazioni, il Genoa già organizza il futuro, consapevole della necessità di rimodellare e mettere a punto il gruppo in un modo più funzionale. Al contempo necessita di avere in squadra giovani di prospettiva e ambizione. Per tale ragione si guarda intorno, mentre in campo si lotta per la salvezza.

D’altronde, in estate dovrebbe consumarsi uno degli addii indubbiamente più emotivi, vale a dire quello del capitano Mimmo Criscito. Il difensore italiano avrebbe dovuto trasferirsi al Toronto già nelle scorse settimane, ovvero durante il mese di marzo. Tuttavia ha preferito rimandare il trasferimento in Canada all’estate, per poter concludere la stagione attuale col Genoa.

Accanto a Johan Vasquez, il messicano arrivato in estate, e a Nikola Maksimovic, la cui annata è stata bloccata da un infortunio, ci sarà bisogno di un altro profilo di riferimento.

Genoa sul difensore francese che piace in Serie A: Julien Celestine

La società rossoblu ha già individuato il nome per rafforzare la difesa e si tratta di Julien Celestine, calciatore classe 1997 di proprietà del Rodez francese. La notizia rimbalza proprio da ‘Footmercato.net’. Il sito spiega come i genovesi abbiano accelerato i contatti per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore di grande talento, il quale starebbe attirando su di sé l’interesse di diversi club di Serie A.

Attualmente Celestine milita nella Ligue 2 di Francia, per cui il cartellino sarà indubbiamente alla portata così come la sua disponibilità al trasferimento. Il Grifone non potrà perdere tempo. La stessa attenzione la stanno ponendo Sampdoria, Verona, Venezia e Sassuolo, le quali in questo momento potrebbero godere di maggiore appeal rispetto al Genoa.