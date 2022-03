Toronto, salta tutto: già scelto un altro colpo dalla Serie A

Un altro italiano verso il Toronto. Dopo il ‘no’ di Domenico Criscito, la squadra canadese pesca ancora in Serie A.

Il mercato del Toronto è ormai cominciato da un pezzo. Col botto, bisogna dirlo. L’ingaggio di Lorenzo Insigne è l’operazione che ha tenuto banco in questi mesi, con il Napoli che ha cosi virtualmente salutato il suo capitano. Certo, c’è tempo fino alla fine della stagione e di sicuro il talento di Frattamaggiore farà di tutto per aiutare la sua squadra a centrare l’obiettivo. Ma la colonia di italiani a Toronto non si è fermata ad Insigne.

In queste settimane, infatti, la squadra canadese si è fatta sotto per un altro giocatore campano, che però milita al Genoa. Domenico Criscito è finito nel mirino del Toronto, e sembrava davvero tutto fatto. Addirittura il capitano del Grifone avrebbe dovuto lasciare subito la squadra italiana per volare in America. Eppure, il tutto è saltato cambiando drasticamente i piani della futura squadra di Insigne.

Toronto, niente Criscito: tutto su un altro giocatore del Genoa

Criscito ci ha ripensato. Almeno fino a giugno, infatti, il capitano del Genoa resterà esattamente dove. Poi, alla fine della stagione, si vedrà il da farsi. Magari il matrimonio col Toronto si porterà comunque a compimento, ma per il momento non se ne fa niente. E cosi la squadra che milita in MLS ha deciso di un puntare un altro giocatore della Serie A, e per la precisione un altro che gioca proprio nel Genoa.

L’attenzione è finita su Andrea Masiello, difensore rossoblu finito ormai ai margini del progetto tecnico di Blessin. Per lui un’occasione importante per ridare slancio alla sua carriera all’età di 36 anni. Sono già partiti i contatti – riporta Sky Sport – tra il club e l’entourage del giocatore. Nei prossimi giorni (o anche nelle prossime ore) si aspetta la svolta decisiva.