Calciomercato Inter, super colpo in estate: Marotta fa sognare i tifosi

L’Inter ha il grande colpo pronto per l’estate: la società sarebbe riuscita a bruciare la concorrenza per il difensore.

L’incontro di campionato tra Inter e Torino è avvenuto ed è terminato non senza polemiche, a causa di un rigore piuttosto netto non segnalato né dell’arbitro né dal VAR. Ciò ha generato malumore e malcontento, ma le questioni di campo non sono state le uniche alle quali le due società si sono interessate. Presto, infatti, un affare di mercato potrebbe incrociare i destini di Inter e Torino.

Il calciatore che ha aperto e potrebbe approfondire i dialoghi tra le due società è Gleison Bremer. Anche in occasione della gara di campionato contro l’Inter, il difensore ha mostrato grandissime capacità tecniche, confermando quindi l’interesse dei nerazzurri.

Dopo quanto visto da vicino, il brasiliano è in cima alla lista degli obiettivi per la prossima stagione, considerato che probabilmente si assisterà all’addio di Stefan de Vrij e un destino simile potrebbe essere quello di Milan Skriniar, dinanzi a una proposta davvero allettante.

Inter, Bremer in cima alla lista: il Torino fissa il prezzo

Stando alle informazioni riferite da Fabrizio Romano, collega di ‘SKY’ ed esperto di calciomercato, il Torino è pronto ad ascoltare le offerte ed ha fissato il prezzo iniziale di 30 milioni di euro per il difensore 24enne. Una cifra alta anche perché i granata sono consapevoli del fatto che ci siano diverse squadre sul calciatore e quindi può spuntarla.

In particolar modo piace a Bayern Monaco, Juventus, Milan, Tottenham e Liverpool. Tra le big d’Europa può avvicendarsi un’asta vera e propria e perciò il rinnovo è stato proprio motivato dal fatto che il Toro vuole ricavarne una cifra interessante. Al momento comunque l’Inter pare in vantaggio su tutte le altre, anche perché disposta a mettere sul piatto delle contropartite tecniche quali Andrea Pinamonti, Martin Satriano o anche il portiere Ionut Radu.