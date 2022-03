Milan, Maldini pronto a chiudere l’affare: firma fino al 2026

Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara pronti a chiudere un altro colpo di mercato: negoziati per la firma fino al 2026.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per lo sprint finale di campionato. In palio, nella bagarre con l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti, c’è lo scudetto tanto desiderato. Non saranno più contemplati passi falsi però, perché il campionato è oramai agli sgoccioli. I rossoneri, contemporaneamente, lavorano anche sul mercato. L’obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di blindare i calciatori top.

Perse le speranze per il rinnovo di Franck Kessié e Alessio Romagnoli che a fine stagione, quasi sicuramente, lasceranno Milano a parametro zero, i rossoneri si concentrano ora su un altro calciatore. Il Milan, infatti, è al lavoro per tenersi stretto Pierre Kalulu, l’uomo copertina del momento. Il giovane difensore francese, oramai titolare al fianco di Tomori, ha convinto la società lombarda a suon di prestazioni di alto livello.

Calciomercato Milan, Kalulu può rinnovare fino al 2026

Proprio le sue grandi giocate hanno fatto sì che Maldini e Massara decidessero di blindarlo. Nonostante un contratto che lo lega ai lombardi fino al 2025, la società ha deciso di investire ulteriormente sul suo cartellino. Per questo motivo, dunque, la trattativa per blindarlo ulteriormente potrebbe iniziare prima del previsto.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, l’idea del duo dirigenziale rossonero sarebbe quella di aumentare l’ingaggio del calciatore di circa un milioni di euro, allungando, conseguentemente, la durata del contratto fino al 2026.