“Pronto al rinnovo”: Milan, stavolta non ci sono dubbi e arriva l’annuncio

In casa Milan sono diversi i casi spigolosi che riguardano i rinnovi di contratto. Ma c’è uno dei rossoneri che non ha dubbi sul futuro.

Il Milan si tiene ben stretto la vetta della classifica, e tiene a distanza l’Inter di Simone Inzaghi. La corsa Scudetto è già entrata nel vivo, senza dimenticare il ruolo cruciale che potranno svolgere anche Napoli e appena dietro la Juventus. Ad oggi, però, sono proprio i rossoneri a restare saldamente in testa, merito anche della vittoria conquistata ieri contro l’Empoli, che consente ai ragazzi di Pioli di vantare addirittura un +5 sui nerazzurri (che ad oggi hanno però due partite in meno).

Un successo, quello di ieri, nato dal gol decisivo di Pierre Kalulu, uno degli uomini che sta sorprendendo Pioli e tutto l’ambiente nerazzurro. Partito come terzino, il difensore sta dimostrando doti eccellenti anche come centrale, convincendo ancora di più l’allenatore e tutta la piazza rossonera.

Milan, il futuro di Kalulu è già scritto

Insomma, in casa Milan si sono ritrovati ad ammirare un giocatore per molto versi sorprendente, e proprio per questo si pensa anche al futuro. In questo caso, però, pare tutto già scritto: Kalulu vuole restare al Milan per tanto tempo, e proprio per questo pare pronta anche la mossa decisiva.

Come riportato stamattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, Kalulu è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan. Le parti non avranno problemi a trovare l’intesa, visto che da ambo le parti ce la volontà di continuare insieme per tanto tempo.