Alle 20.45 spazio al ‘monday night’ di Serie A. Scendono in campo la Lazio di Maurizio Sarri ed il Venezia di Paolo Zanetti.

La Lazio ha vissuto una stagione altalenante, dove sono arrivati diversi punti di discussione che hanno visto i biancocelesti impelagarsi in pericolosi blackout. Ne è consapevole Maurizio Sarri, che nel corso della stagione ha spiegato chiaramente come il suo lavoro sulla squadra biancoceleste necessiti di tempo, ma come al tempo stesso la squadra abbia assimilato (seppur con qualche ritardo) diversi dei suoi dettami.

Ora è tempo di raccogliere sul campo, e cosi la Lazio proverà a dare continuità dopo la vittoria conquistata contro il Cagliari. Il successo in terra sarda è arrivato dopo due partite senza vittoria, ecco perchè Sarri è consapevole di come sia necessario costruire un trend positivo. Solo cosi sarà possibile raggiungere l’obiettivo prefissato dal club, ovvero un posto in Europa.

Lazio-Venezia, le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Modolo, Haps; Ampadu, Fiordilino, Crnigoj; Busio, Nsame, Okereke. Allenatore: Paolo Zanetti.