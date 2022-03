Lazio, prima il danno e poi la beffa: Sarri è una furia

Durante il match tra Lazio e Venezia arriva una brutta notizia per Maurizio Sarri. Ed avrà un impatto anche per il derby contro la Roma.

La Lazio è in campo per il posticipo serale contro il Venezia. Una partita importante, vista la classifica di entrambe le squadre, con i biancocelesti in piena lotta per l’Europa e i lagunari impelagati nella lotta per non retrocedere.

Sarri ha chiesto grandissima concentrazione per questo match, nonostante il pensiero al derby previsto per la prossima giornata poteva avrebbe potuto distrarre i calciatori. Il tecnico è stato chiaro, ribadendo nell’intervista del prepartita ai microfoni di Sky come la gara di questa sera sia fondamentale.

Non tutti però sembrano averlo capito, almeno a giudicare dal grossolano errore commesso da Zaccagni. Un errore che avrà un duro impatto sulle possibilità di scelta di mister Sarri in vista del prossimo match. Al minuto 42 infatti Zaccagni si è beccato un cartellino giallo per simulazione. Un provvedimento che, a causa della sua diffida, lo porterà all’automatica squalifica.

Lazio, ammonito Zaccagli. Era diffidato: salterà il derby

Pessima notizia per Maurizio Sarri che dovrà così fare a meno del suo calciatore in un momento della stagione estremamente delicato. La Lazio infatti è in serratissima lotta con Roma, Atalanta e Fiorentina per l’accesso alla prossima Europa League, e il tecnico toscano avrebbe certamente preferito affrontare la prossima partita con la rosa quanto più al completo possibile.

Oggi nella Lazio erano assenti per infortunio Cataldi, Marusic, Radu e Lazzari. In vista del derby, che quest’anno oltre a motivazioni di prestigio cittadino ha anche un forte significato per quanto riguarda la classifica e la corsa all’Europa, Sarri avrebbe certamente preferito poter contare anche su Zaccagni. L’ingenuità del calciatore e il giallo rimediato dovranno far cambiare piani al tecnico.