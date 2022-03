Lazio, Sarri non si trattiene: la stoccata sorprende i tifosi

Nel prepartita di Lazio-Venezia il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere.

A pochi minuti dall’inizio del match tra Lazio e Venezia il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri è stato fermato per la solita intervista flash dai colleghi di Sky Sport. A precisa domanda la sua risposta è stata tutt’altro che prevedibile.

La domanda verteva sul derby con la Roma, previsto per la prossima giornata di campionato. Un match che, oltre al fascino della stracittadina e alla rivalità tra le due anime della Capitale, quest’anno ha anche una grandissima importanza sul fronte della classifica. Lazio e Roma infatti sono divise da pochissimi punti ed entrambe lottano per un posto nelle coppe europee.

Per Maurizio Sarri però la priorità stasera è un’altra. “Non mi importa del derby!” ha dichiarato. “Stasera la testa è al Venezia, dobbiamo affrontare loro. Stasera non pensiamo ad altro. Non mi sembra il momento di andare con la mente già alla prossima partita, pure se si tratta del derby.”

Lazio, non è ancora tempo di derby: prima il Venezia

D’altronde la partita di questa sera contro il Venezia è per i biancocelesti di estrema importanza. Con una vittoria la squadra di Sarri potrebbe arrivare al derby in una posizione di netto vantaggio. Al momento infatti la Roma, con una partita in più, occupa la quinta piazza, mentre la Lazio, che deve giocare stasera, la settima.

Tra le due c’è l’Atalanta, che deve ancora recuperare una partita, e dietro in agguato c’è una rediviva Fiorentina. In caso di vittoria però la Lazio scavalcherebbe nerazzurri e giallorossi e si porterebbe, alla vigilia del derby, al quinto posto in classifica. Non male, in una corsa per l’Europa che si sta facendo davvero calda e combattuta in questo finale di stagione.