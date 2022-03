Calciomercato Milan, due rifiuti e una firma: il colpo sorprende tutti

Per il centrocampista ci sono due rifiuti e una firma: sorpresa per il colpo, il Milan ora deve adattarsi al mercato

La politica di Paolo Maldini coi giocatori in scadenza di contratto è molto chiara. Il Milan fa un’offerta, se il calciatore vuole restare, accetta. Non si faranno follie per alcun elemento della rosa. La prova è stata la trattativa che ha poi portato all’addio di Gianluigi Donnarumma. Anche perché la competenza della dirigenza rossonera ha portato un forte portiere come Maignan. E le cose potrebbero andare così anche per Franck Kessie.

Il rendimento di Kessie, in questa stagione, per quanto possa essere positivo non è come quello della scorsa stagione. Il 30 giugno 2022, l’ivoriano si libererà a parametro zero: anche perché Maldini non ha intenzione di accontentare le altissime richieste del suo agente e da parte del giocatore non c’è alcuna apertura per rinnovare. Tanti club sono finiti sul centrocampista del Milan, che avrebbe già fatto la sua scelta.

Milan, Kessie ha scelto la prossima squadra

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport, Franck Kessie ha scelto il Barcellona per il suo futuro. Decisivo nelle trattative è stato Xavi, che apprezza molto le caratteristiche del giocatore. Il centrocampista avrebbe anche rifiutato due ricche offerte dalla Premier League. Anche il Tottenham era sulle sue tracce durante il calciomercato di gennaio, e ha anche offerto più soldi per l’ingaggio.

Kessie lascerà dunque il Milan, seguendo ciò che hanno già fatto Donnarumma e Calhanoglu l’anno scorso. Maldini dunque dovrà lavorare per cercare un sostituto che sia all’altezza del centrocampo di una squadra che lotta per vincere lo scudetto.