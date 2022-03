“Peggio di Calhanoglu e Donnarumma”: Milan nel caos, dichiarazioni dure

Non c’è pace per il Milan, che nonostante insegua lo Scudetto deve fare fronte alle polemiche causate dal possibile addio di un altro big.

Appena due anni fa, poco dopo l’arrivo in panchina di Stefano Pioli che segnava ufficialmente il fallimento del progetto legato a Marco Giampaolo, il Milan navigava in pessime acque. Il declino iniziato con gli ultimi anni della gestione di Berlusconi e le false speranze legate a Yonghong Li non sembrava avere fine, tra problemi tecnici ed economici.

Poi, improvvisamente, tutto è cambiato. Il Milan ha trovato inaspettatamente fiducia nei propri mezzi e ha cominciato a volare, un volo che ancora non si è interrotto e che dopo il ritorno in Europa prima e in Champions poi ha portato alla situazione attuale, a un 1° posto in classifica più che meritato e a un sogno Scudetto che oggi più che mai sembra reale.

Una vera e propria impresa quella di Stefano Pioli, passato da traghettatore a leader di una squadra che pure ha dovuto affrontare non pochi problemi. Oltre agli infortuni, che hanno rischiato di condizionare non poco il torneo dei rossoneri, sono da registrare anche gli addii a parametro zero di due importantissimi asset societari come Calhanoglu e Donnarumma. Nomi che erano importanti in campo e che sono spariti dai piani senza che il club vedesse un solo euro.

Uno shock che il club e i tifosi vivranno un’altra volta questa estate, quando dopo avere a lungo tergiversato sul possibile rinnovo di contratto in scadenza a giugno Franck Kessié lascerà il Milan per accasarsi al Barcellona. Una mossa che ha inevitabilmente scatenato dure reazioni sui social.

Kessié via dal Milan, rabbia sui social

La notizia non è arrivata inaspettata, dato che da tempo il Milan era sulle tracce del possibile sostituto di Kessié. Ma dopo che sono emersi contatti tra il giocatore e il Barcellona nella giornata di ieri – secondo il quotidiano spagnolo Sport mancherebbero soltanto le firme tra il ghanese e i catalani – la reazione dei tifosi rossoneri non si è fatta attendere.

Il giornalista Pasquale La Ragione su Twitter è stato durissimo. Per lui “Kessié è riuscito a fare peggio di Donnarumma e Calhanoglu“, lasciando la squadra a zero e mettendola in difficoltà con prestazioni non all’altezza del suo potenziale. Un giudizio condiviso da molti altri utenti, mentre sul social #Kessie diventava di tendenza.

L’accordo è stato confermato da più parti: a giugno, dopo 5 anni in rossonero, Franck Kessié lascerà il Milan per trasferirsi in Catalogna e indossare la maglia blaugrana del Barcellona, fortemente voluto da Xavi.

La speranza dei tifosi adesso è che il ghanese torni a offrire il rendimento di sempre al Diavolo in un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Perché uno Scudetto vinto certo non cancellerebbe del tutto quello che per molti è l’ennesimo tradimento. Ma di sicuro lo renderebbe molto meno amaro.