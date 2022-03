“Ho i brividi”: brutta sorpresa per l’Inter, che doccia fredda per Marotta

Brutta doccia fredda per l’Inter, sorpresa dall’episodio che fa riflettere Marotta e lo staff tecnico di Simone Inzaghi. Anche i tifosi sono senza parole.

Il momento è complicato, soprattutto dopo la crisi di risultati che sta mettendo a serio rischio le speranze Scudetto dell’Inter. E adesso, il ciclo di partite che accompagnerà i nerazzurri a cavallo della sosta per le nazionali, sarà fondamentale per il futuro prossimo degli uomini di Inzaghi.

Futuro che l’Inter sarà chiamato a ridisegnare nel corso delle prossime settimane. Non tanto per questo finale di campionato, ma per l’inizio di quello che sarà. La rivoluzione targata Marotta e Ausilio continua anche al di fuori dei tanti rinnovi che presto verrano siglati in casa nerazzurra.

Folta la lista dei rinforzi che si accaseranno nella San Siro nerazzurra. Tra questi, anche il giovane portiere Onana, che il prossimo anno lascerà l’Ajax per unirsi all’Inter e raccogliere l’eredità di Samir Handanovic.

Inter, che papera in Champions per Onana: i tifosi si scatenano sui social

Il portiere africano, però, non ha brillato questa sera per sicurezza. Anzi, la papera di Onana è costata la qualificazione al suo Ajax, crollato al 77′ contro il Benfica, dopo aver dominato la gara casalinga contro i lusitani. Un’uscita a vuoto che fatto gelare il sangue ai tifosi dell’Inter (e chissà, magari anche a Marotta) e che ha scatenato l’amara ironia dei social meneghini.

“Siamo sicuri che il prossimo anno l’Inter sia tranquilla con il portiere?”: è questo il tenore medio dei tweet che stanno affollando la timeline dei tifosi lombardi. La brutta prestazione di Onana, condita da una stagione quantomeno controversa, ha preoccupato i tanti supporters della ‘Beneamata’.

Anche perché proprio il ruolo del portiere è finito nel mirino della tifoseria interista, nel corso di questa stagione. E dopo le tante prestazioni opache di Handanovic, il pubblico nerazzurro si attendeva un nome capace di dare maggiori garanzie. Soprattutto rispetto a quelle che Onana, a partire da questa sera, ha dimostrato di non poter dare con continuità.