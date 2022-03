Crisi Inter, ancora problemi per Marotta e Zhang: arriva la multa

L’Inter continua a vivere un momento di crisi e, adesso, arriva anche la multa che complica ulteriormente il clima nello spogliatoio di Inzaghi.

Il pari di Torino è stato pesante da digerire. Non solo per il sorpasso di Milan e Napoli, ma anche e soprattutto per com’è arrivato. L’Inter continua a vivere un momento estremamente complicato della propria stagione, dopo che le premesse invernali avevano fatto presagire altro.

Altro che sarebbe coinciso con uno Scudetto bissato. E invece, la crisi in cui è piombata la formazione di Simone Inzaghi appare profonda e con pochi margini di risalita. Anche perché le tegole continuano a fioccare e le grane interne cominciano a formarsi.

Grana interna che può rispondere al nome e al cognome di Arturo Vidal. Il cileno ex Juventus e Bayern Monaco è finito nel mirino della dirigenza nerazzurra, preoccupando Zhang e Marotta per i suoi recenti comportamenti.

Inter, la crisi continua: arriva anche la multa per Vidal

Il centrocampista nerazzurro, infatti, potrebbe presto ricevere una multa da parte della società. Lo rivela ‘Sky Sport’, che spiega come l’intervista di Vidal (rilasciata a ‘TNT Sport’) abbia infastidito i vertici dirigenziali dell’Inter: sul tavolo alcune dichiarazioni che non sarebbero state giudicate adatte da Zhang e Marotta, in un momento delicato come questo.

“La cresta l’ho fatta bionda nella speranza di essere notato di più da Inzaghi”: una delle tanti frasi che l’Inter non ha gradito affatto e che potrebbero costare caro (letteralmente) ad Arturo Vidal. Una multa che rischia di acuire ulteriormente il distacco che si sta venendo a creare tra l’ex Juventus e la società lombarda, pronti a salutarsi al termine di questa stagione.

D’altronde, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘TNT Sport’, Vidal aveva rivelato di ritenere ormai chiuso il proprio capitolo in Europa. E che, addirittura, starebbe valutando l’ipotesi di una nuova esperienza, in nuovo continente. Sarà questa l’estate giusta?