Juventus, la notizia fa infuriare i tifosi avversari: il motivo spiazza tutti

Notizia che non farà di certo piacere ai tifosi della Sampdoria, che ha perso in casa contro la Juventus per 1-3

La Juventus è arrivata a 15 risultati utili consecutivi. Un percorso talmente buono da essere considerata nuovamente in lotta per lo scudetto dall’opinione pubblica e anche da alcuni addetti ai lavori, nonostante ci siano tre squadre davanti. Contro la Sampdoria, a pochi giorni dalla sfida Champions col Villarreal, è arrivata la vittoria per 1-3. Un Alvaro Morata in grande spolvero, con Vlahovic che è partito dalla panchina proprio per essere fresco per la partita di domani.

La Sampdoria deve salvarsi e, con i mezzi a propria disposizione, ha provato a mettere in difficoltà la Juventus. Ci è riuscita sullo 0-2, quando ha avuto un calcio di rigore a favore successivamente sbagliato da Candreva. Poi l’1-2 è arrivato lo stesso su punizione, ma segnare quel rigore era fondamentale per i blucerchiati, che in seguito all’errore hanno avuto anche un piccolo contraccolpo psicologico.

Sampdoria-Juventus, il rigore di Candreva andava ripetuto

Ci pensa Il Secolo XIX a gettare un po’ di benzina sul fuoco. Secondo il quotidiano, infatti, il rigore di Antonio Candreva successivamente parato da Szczesny, andava ripetuto. Questo perché, al momento della battuta del rigore, il pallone è stato mosso da una folata di vento. Secondo il regolamento, quando si batte un rigore, il pallone dev’essere fermo sul dischetto. Tuttavia, nessuno si è accorto di questa particolarità.

Né l’arbitro Valeri, né lo stesso Candreva. La palla è però rotolata fuori dal dischetto. Un aspetto che comunque non farà piacere ai tifosi della Sampdoria, visto che il rigore è stato sbagliato dall’esterno offensivo. Con la ripetizione del penalty, magari, la partita poteva essere riaperta.