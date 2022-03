“L’ha fatto apposta”: Lazio, esplode il caos prima del derby con la Roma

In vista del derby della prossima giornata tra Roma e Lazio, una polemiche inizia a montare sui social: gravi le accuse ad un calciatore.

E’ già tempo di derby a Roma. La capitale si è già fermata in vista del match tra Roma e Lazio, che quest’anno oltre alla gloria e al prestigio vede come sfondo una classifica nella quale tre punti in più o in meno rispetto all’avversario possono fare la differenza.

Già ieri in tarda serata era arrivata la prima stoccata di Sarri al collega Mourinho circa l’impegno infrasettimanale della Roma in Conference League, impegno che potrebbe costare caro ai giallorossi dal punto di vista fisico. La Roma infatti è attesa questo giovedì dal match contro il Vitesse, mentre la Lazio avrà settimana tipo davanti.

Stamattina invece la polemica si è spostata su Zaccagni, calciatore della Lazio che non potrà presenziare al match in quanto squalificato. Zaccagni infatti era diffidati e ieri, a fine primo tempo del match contro il Venezia, si è beccato un giallo pesantissimo per simulazione che lo costringerà all’assenza per il derby.

Lazio, accuse a Zaccagni dopo la squalifica

Purtroppo alcuni tifosi laziali hanno visto della dietrologia sul gesto di Zaccagni. Nelle popolatissime e seguitissime radio romane che danno tantissimo spazio alla voce dei tifosi, il laziale è stato accusato di aver simulato di proposito al fine di evitare di scendere in campo per il Derby. Per alcuni ciò sarebbe dovuto alla volontà del calciatore di evitare la pressione del match.

Un’accusa che si è poi spostata sui social dove inevitabilmente si sono creati due schieramenti. Coloro che, in maniera molto complottista, hanno continuato ad accusare Zaccagni di poco carattere e di voglia di evitare le responsabilità e che invece ha preso le parti del calciatore mostrando tutta la fallacia logica del ragionamento dietrologico.