Milan, cambia tutto: colpo di teatro e rinnovo possibile

Colpo di teatro in casa Milan: nuovo ribaltone e il rinnovo che ora diventa possibile, ecco tutti i dettagli

Il Milan vuole vincere il campionato e sta dando vita a una grande lotta con Napoli, Inter e Juventus. Ma il progetto del direttore tecnico Paolo Maldini andrà avanti anche senza la vittoria dello scudetto. Nel corso degli anni sono arrivati diversi giovani calciatori, ben ‘istruiti’ dai vari Kjaer, Ibrahimovic. Gente ormai navigata, che in carriera ha vinto e che sanno cosa vuol dire stare in uno spogliatoio.

Resta però da valutare, per il Milan, cos’accadrà nei prossimi mesi con la situazione dei rinnovi. Tiene banco la trattativa con l’agente di Franck Kessie, col centrocampista in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e sempre più vicino all’addio. E anche il futuro di Ibrahimovic non è ancora stato definito: molto dipenderà da ciò che succederà con la Svezia ai prossimi playoff Mondiali di Qatar 2022.

Milan, si lavora al rinnovo per Ibrahimovic

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in caso di qualificazione ai prossimi Mondiali con la Svezia, Ibrahimovic al 99% rinnoverà il proprio contratto col Milan. La nazionale svedese se la vedrà con Repubblica Ceca e Polonia. Da parte del club rossonero ci sono già state delle aperture, anche se le cifre dovranno essere riviste. Maldini, infatti, vorrebbe abbassare a 3 milioni di euro la parte fissa, mantenendo comunque i bonus sulle presenze e i gol.

Ibrahimovic non può chiaramente giocare ogni partita, ma il Milan si è cautelato ingaggiando Olivier Giroud. Il francese ha sostituito a dovere lo svedese, che garantisce comunque un livello altissimo nelle circa venti partite che riesce a fare durante una stagione.