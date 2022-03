“E’ quasi ridicolo”: Juventus, è arrivata la rivelazione sul rinnovo di Dybala

La Juventus è impegnata in Champions League in questi minuti, ma continua a tenere banco uno spinoso caso per la dirigenza bianconera.

La Juventus di Massimiliano Allegri è impegnata contro il Villareal negli Ottavi di finale di ritorno di Champions League. Importante spartiacque nella stagione del club bianconero con la squadra italiana che ha una grande opportunità.

Partirà solo dalla panchina l’attaccante argentino Paulo Dybala, rientrato questa sera dall’ennesimo stop fisico che sta frenando la sua stagione. Il talento bianconero fatica a trovare continuità e questa situazione incide pericolosamente anche sul rinnovo del suo contratto.

‘La Joya’ ha il contratto in scadenza a giugno, da mesi si parla del suo rinnovo, ma nel corso dei mesi la situazione ha subito importanti rallentamenti ed ora la questione è in forte dubbio. Il club bianconero sta affrontando una sfida molto delicata, ma nel pre partita la dirigenza è tornata sulla vicenda.

Juventus, Arrivabene seccato sulla questione Dybala

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport ha parlato nel pre partita il dirigente bianconero Maurizio Arrivabene. Tanti i temi trattati e non potevano mancare parole ‘al vetriolo’ sulla situazione riguardante il rinnovo di Dybala:

“Questa storia sta diventando ridicola! E’ un momento molto delicato per tutta la squadra e per evitare qualsiasi tipo di distrazione abbiamo rimandato questo appuntamento. Oltre a Dybala ci sono altri quattro rinnovi in corso, non c’è nessuna presa di posizione nei confronti di ogni nostro giocatore. In questo momento chiediamo massima concentrazione ed attenzione”.