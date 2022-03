“Abbiamo rimandato tutto”: Juventus, annuncio di Nedved in diretta tv

La Juventus ha bloccato le trattative per il rinnovo di diversi calciatori. Pavel Nedved svela la verità in diretta su Amazon Prime Video.

La Juventus di Massimiliano Allegri è appena scesa in campo contro il Villarreal per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nell’immediato pre gara, però, Pavel Nedved, vice presidente del club bianconero, è intervenuto ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ per riferire le ultime sulla gara contro il club spagnolo di Unai Emery.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Questa gara arriva al momento giusto, questo è un momento in cui si decide la stagione. Siamo in un buon momento di forma, ho visto il giusto atteggiamento e la giusta concentrazione”.

Juventus-Villarreal, Nedved nel pre partita

“Se la Juve può vincere la Champions? Questo è difficile da stabilire. Ho visto squadre che sono un passo avanti rispetto a noi. Qualora arrivassimo fino in fondo dovremo migliorare ancora. Possiamo arrivare in fondo, ma dobbiamo essere realisti. A che punto è il rinnovo di Dybala? Li abbiamo rimandati tutti i rinnovi, non solo quello di Paulo. Abbiamo parlato con i calciatori e loro hanno accettato di pensare solo al campo. Siamo attenti a parlare al momento giusto, continuiamo su questa strada”.

Poi prosegue: “Paura di perdere Dybala a parametro zero? La Juve non ha paura di niente. La Juve ci sarà sempre. Noi siamo concentrati sul campo. Le voci su Rudiger? Le ho sentite. Lui è un ottimo calciatore, ma è del Chelsea. Noi pensiamo al Villarreal”.

Insomma, la rivelazione di Nedved svela il motivo dello stop alla trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala e degli altri calciatori bianconeri in scadenza contrattuale. Ai tifosi bianconeri, adesso, non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito. Il destino non è ancora scritto.