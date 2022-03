“E’ un’offesa…”: Rinnovo Dybala, Allegri sbotta in conferenza

Allegri ha presentato il match di domani contro la Sampdoria in conferenza stampa, dove ha parlato anche di Dybala.

Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Juventus affronterà domani, ore 18.00, al Marassi la Sampdoria di Giampaolo. I bianconeri vorranno sicuramente vincere sia per rafforzare il proprio quarto posto che per cercare di avvicinarsi al trio di vetta. Anche se i doriani faranno di tutto per cercare di strappare almeno un punto.

La Sampdoria, infatti, non è ancora del tutto lontana dalla zona retrocessione, visto che ha quattro punti di vantaggio sul Venezia terzultimo che, però, ancora deve recuperare la gara contro la Salernitana. Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, è consapevole delle difficoltà del match contro i blucerchiati: “In casa hanno fatto bene con due vittorie, con sei gol fatti e senza subirne. Ci aggrediranno sin dal primo minuto e dobbiamo farci trovare pronti”.

Allegri ha poi continuato il suo intervento: “Terzo posto? Il nostro obiettivo è quello di terminare tra le prime quattro. Lavoriamo per raggiungere tale traguardo, la strada è ancora lunga. Domani ci servirà una partita pesante in cui dobbiamo uscire con un risultato positivo, soprattutto per consolidare il quarto posto“.

Allegri su Dybala: “E’ un’offesa nei suoi confronti affermare che ha bisogno di qualcosa”

Il tecnico toscano si è soffermato anche sul ‘discorso Dybala‘: “Paulo è un uomo di 29 anni e calciatore professionista, che deve parlare del suo contratto. E’ un’offesa nei suoi confronti affermare che ha bisogno di qualcosa. Sta lavorando tantissimo per riacquistare la miglior condizione, perché sia io che la squadra abbiamo bisogno di lui. Speriamo di recuperarlo per mercoledì contro il Villarreal”.

Dybala, infatti, non ci sarà per il match di domani contro la Sampdoria, perché nei giorni scorsi ha riportato l’ennesimo problema muscolare. L’argentino è sotto la lente d’ingrandimento a causa del suo rinnovo con la Juventus, il cui discorso è stato rimandato ancora una volta da parte della società bianconera.