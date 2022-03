Juventus, i tifosi esultano: c’è l’annuncio, svelato l’obiettivo di mercato

Esaltata dalla rinascita avvenuta negli ultimi mesi la Juventus guarda al futuro e ha individuato l’uomo che può cambiare la squadra.

Un impegno fondamentale a breve termine, un obiettivo da sogno nel medio periodo e un progetto da avviare adesso e concretizzare in estate. Come ogni grande club del calcio moderno, la Juventus vive sospesa tra l’attualità e un futuro che non può essere figlio di scelte estemporanee.

Così, mentre prepara la sfida decisiva con il Villarreal per l’accesso ai quarti di Champions e si interroga sulle sue reali possibilità di vincere lo Scudetto, la Juventus comincia a ragionare sul futuro e sui colpi che in estate la dirigenza dovrà concludere per aggiustare la squadra. Che nonostante alcune critiche Vlahovic ha cambiato ma che necessita di ulteriori rinforzi.

L’obiettivo è ancora migliorare il centrocampo. Nonostante i recenti risultati positivi, infatti, la squadra non ha offerto sempre prestazioni di alto livello dal punto di vista del gioco. E la causa è evidente: manca un regista, che non può essere Locatelli né Zakaria, gli ultimi due acquisti bianconeri nel reparto.

E se da tempo si parla di un interesse da parte della Vecchia Signora per Jorginho, una conferma arriva dall’intervista esclusiva concessa dall’agente del giocatore a Calciomercato.it, in cui si delinea un possibile futuro bianconero per il regista del Chelsea e della Nazionale di Roberto Mancini.

Juventus su Jorginho, l’agente conferma

A proposito dell’interesse della Juventus, infatti, l’agente conferma quanto si dice in giro e sottolinea la particolare situazione che vive il Chelsea dopo l’embargo imposto al patron Roman Abramovich. Jorginho ha un contratto fino al 2023 e “se la situazione si sbloccherà la priorità sarà trattare il rinnovo, ma se questo non interessasse al club ascolteremo tutte le offerte.”

Tra queste quella appunto della Juventus. La Vecchia Signora con il regista italo-brasiliano ritroverebbe il fulcro del gioco in mediana assente da quando è partito Pjanic e che in questo momento farebbe molto comodo. Il club bianconero dovrà però superare la concorrenza di Inter, Milan e numerosi altri top team europei. Jorginho ha molti estimatori, e prenderlo non sarà semplice.