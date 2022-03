“Succederà dopo i 90 minuti”: Juventus-Villarreal, l’annuncio spiazza i tifosi

Domani la Juventus sfiderà il Villarreal nel ritorno degli ottavi di Champions, dove ci potrebbe essere una sorpresa per i tifosi bianconeri.

Dopo la vittoria contro la Sampdoria di sabato, la Juventus domani sera sfiderà all’Allianz Stadium il Villarreal di Emery nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il match di andata terminò 1-1, dove Parejo rispose al gol realizzato nei primissimi minuti da Dusan Vlahovic.

La Juventus contro gli spagnoli ha la grande occasione di ritornare ai quarti di finale della massima competizione europea, cosa che non succede da ben tre anni. La ‘Vecchia Signora’, visto anche che gioca in casa il ritorno, è la favorita, ma il Villarreal può fornire sempre grandi prestazioni, vedi il successo a Bergamo contro l’Atalanta nella fase a gironi e alla vittoria dell’Europa League dell’anno scorso.

Massimiliano Allegri, intervistato da ‘Sky Sport’, è consapevole delle difficoltà del match contro la squadra iberica: “Come bisogna affrontare questa partita? Pensando che è una gara secca, dove uscirà un team vincitore. Dovremo essere molto attenti ed anche fortunati, perché sfida una squadra molto solida”.

Juventus-Villarreal, Allegri spiazza i suoi tifosi: “Chiellini e Dybala? Nei tempi supplementari”

Il tecnico della Juventus si è soffermato anche sulla possibilità di schierare due giocatori che sono rientrati da un infortunio: “Inserire Dybala e Chiellini? Succederà dopo i 90 minuti, perché non hanno minuti nelle gambe. I cambi possono essere fondamentali per passare il turno, è importarli avere a disposizione, come anche Bernardeschi e Kean. Abbiamo ottime alternative, considerando anche i tempi supplementari”.

Allegri ha concluso poi il suo intervento: “Come sarà tatticamente la Juventus? Cuadrado rappresenta sempre il nostro ago della bilancia: diventa terzo d’attacco, quinto di difesa o quarto di centrocampo. Dobbiamo riuscire a fornire un’ottima prestazione in fase difensiva ed avere anche un buon possesso palla”.