Occhio Juventus, arriva la sentenza che fa arrabbiare Vlahovic

L’acquisto di Dusan Vlahovic ha creato molto rumore in casa Juventus. Il centravanti serbo è oggetto di un importante paragone.

Dall’arrivo in maglia bianconera Dusan Vlahovic ha trascinato la Juventus, sia in campionato che in Europa. L’attaccante serbo è stato il colpo di mercato del calciomercato invernale, grosso investimento della società che vuole puntare su giocatori giovani ed ‘affamati’.

Le prestazioni di Vlahovic non sono affatto passate inosservate ed il calciatore della Juve, come spesso accade quando si parla di atleti a questo livello, è oggetto di importanti paragoni. Negli ultimi giorni più volte si è discusso su chi fosse il centravanti più forte della Serie A e si è parlato del confronto tra Vlahovic e l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen.

Prima dell’ultimo turno di campionato ne aveva parlato il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor ed ora ne ha parlato l’ex centravanti italiano Alessandro Altobelli, il cui parere è abbastanza spiazzante.

Juventus, parole a sorpresa di Altobelli su Vlahovic

Rispetto alle parole di Tudor molto decise nello scegliere Vlahovic (‘nove su dieci scelgono Dusan’, disse il tecnico), Altobelli ha parlato nel corso della trasmissione su Canale 8 ‘Il bello del calcio’ ed ha rilasciato importanti apprezzamenti nei confronti di Victor Osimhen. Ecco le sue ‘forti’ dichiarazioni:

“Penso proprio che Osimhen sia più forte di Vlahovic. Spalletti ha detto che Victor è un top player, ma deve diventare un toppissimo. In passato ho criticato Osimhen, ma aveva fatto solo 4 gol. Spalletti ha lavorato molto su di lui e lo ha portato ad essere uno dei bomber più forti. Domenica ho visto la partita e guardando i movimenti ho notato la sua grande crescita, per me è meglio di Vlahovic”.