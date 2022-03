“Proviene dal Milan”: Genoa, il nuovo arrivo adesso è ufficiale

Il Genoa, nonostante la situazione difficile in campionato, sta guardando anche il futuro, strappando al Milan un suo componente.

La situazione del Genoa in classifica è molto difficile. Dopo il pareggio di domenica per 0-0 contro l‘Atalanta di Gasperini, i rossoblù sono rimasti al penultimo posto in classifica con sei punti di distacco dal quartultimo posto, occupato dal Cagliari di Mazzarri. I liguri hanno giocato un ottimo match contro la squadra bergamasca, ma anche questa volta non è arrivata la vittoria.

L’ingaggio di Blessin, nonostante il forte scetticismo iniziale, ha sicuramente migliorato le prestazioni del Genoa. Il ‘Grifone’, infatti, ha pareggiato le ultime sette partite, rischiando poco in fase difensiva e giocado un ottimo calcio, ma tutti sanno che nell’era dei tre punti il pareggio sposta pochissimo.

Il Genoa sfiderà venerdì al Marassi il Torino di Juric, in un match fondamentale per il prosieguo per il campionato. I rossoblù hanno l’obbligo di vincere per cercare di avvicinarsi al Cagliari, che sfiderà il Milan il giorno successivo. Nonostante la situazione difficile in campionato, la nuova proprietà, il fondo americano 777 Partners, ha dato un forte segnale per il futuro.

Genoa, preso dal Milan il nuovo responsabile scouting

La società, infatti, ha comunicato che Sebastian Arenz sarà il nuovo responsabile scouting. Il dirigente ha lavorato per cinque anni nell’area scouting del gruppo Red Bull, tra Salisburgo, Lipsia e Bragantino. Arenz arriva direttamente dal Milan, dove ha incominciato a lavorare a partire dalla stagione 2019/20.

Spors, general manager del Genoa, ha così commenato l’arrivo del nuovo responsabile scouting: “Conosco Arenz dai tempi in Red Bull, siamo felici di averlo convinto di lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi”. Anche Arenz ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da dirigente rossoblù: “E’ una grandissima sfida per me, è un piacere essere qui. Il Genoa è una squadra con grande tradizione. Faremo un ottimo lavoro”.