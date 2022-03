“Vattene”: Juventus-Villarreal, i tifosi hanno già scelto il colpevole

La Juventus è l’ultima squadra italiana ad essere eliminata dalla Champions. Per i bianconeri clamoroso tonfo contro il Villarreal.

All’Allianz Stadium di Torino finisce nel peggiore dei modi per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono crollati davanti ai propri tifosi con un clamoroso 0-3, risultato ineccepibile arrivato contro gli spagnoli del Villarreal, guidati dallo stratega di Coppa Unai Emery.

Dopo un buon inizio gara la squadra torinese si è chiusa nella fase difensiva ed è crollata con gli spagnoli che hanno giocato un secondo tempo ad alta intensità. Decisivi gli errori prima soprattutto di Daniele Rugani e poi dell’olandese De Ligt, ancora una volta sottotono.

Tra gli altri è stato molto criticato anche il brasiliano Arthur, apparso spaesato nel corso della gara. Male anche Vlahovic mentre Paulo Dybala è entrato solo sullo 0 a 1, a risultato già abbondantemente compromesso.

Juventus, quante critiche per Allegri

E’ Massimiliano Allegri però il più criticato in questi minuti sui social. Ai tifosi bianconeri non è piaciuto l’atteggiamento spesso passivo della squadra e la gestione anche del match di andata.

E pensare che tutto si era messo bene in questo doppio confronto, Vlahovic aveva segnato dopo appena 30 secondi e nessuno si sarebbe aspettato questo inatteso quanto triste epilogo. Sui social i tifosi della Juve sono furibondi ed Allegri torna ad essere sul banco degli imputati. Il resto della stagione rischia di diventare un’agonia e per Allegri un importante banco di prova per il suo futuro. I tifosi sono inferociti e probabilmente neanche la società avrà gradito questo inatteso risultato.