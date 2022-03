“È un giocatore inutile”: Juventus-Villareal nel caos, tifosi furiosi sui social

Juventus-Villarreal è finita nel caos. Sui social network, infatti, è montata la polemica nei confronti di un calciatore bianconero.

Dopo il primo tempo di Juventus-Villarreal finito 0-0, i tifosi bianconeri si sono riversati sui social per protestare nei confronti di un calciatore bianconero. Su ‘Twitter’, infatti, sono comparsi numerosi tweet rivolti ad Arthur. La prestazione del centrocampista non è piaciuta ai supporters del club di Massimiliano Allegri.

Il club bianconero si gioca il prosieguo del cammino europeo nella sfida in scena ora all’Allianz Stadium. Dopo l’1-1 della gara di andata, infatti, chi vincerà la gara questa sera passerà ai quarti di finale di Champions League. Ma i tifosi, per il momento, non sono contenti.

Juventus-Villarreal, Arthur nel mirino dei tifosi

Juventus-Villarreal è finita nel caos. Almeno sui social network. Seppur fermo sullo 0-0, ai tifosi bianconeri c’è un calciatore che proprio non convince. Massimiliano Allegri, infatti, è dovuto correrei ai ripari viste le numerose defezioni delle ultime settimane. Il tecnico bianconero, dunque, ha optato per il duo formato da Locatelli ed Arthur a centrocampo.

Proprio il calciatore brasiliano è quello che ha meno convinto nei primi quarantacinque minuti di gioco della sfida europea. All’intervallo, infatti, numerosi tifosi hanno puntato il dito contro di lui su Twitter, dove sono comparsi numerosi post che criticavano la sua prestazione. “E’ un calciatore inutile” scrive un utente, seguito a ruota libera da altri bianconeri dello stesso parere.