Milan, sgambetto di Allegri: Maldini vittima di una ‘mossa a sorpresa’

Il Milan dovrà fare grande attenzione. Lo sgambetto arriva dalla Juventus di Allegri, per Maldini si complicano i piani.

La corsa Scudetto impazza, e da qui alla fine della stagione ci sarà ancora tanto da decidere. Ci sono ancora diverse partite che possono cambiare gli equilibri in campo, e proprio per questo è difficile ad oggi indicare una vera e propria favorita per il titolo. Anche la stessa Juventus, indietro rispetto alle prime tre, matematicamente (e non solo) ha tutte le possibilità per tentare una rincorsa difficile ma possibile.

Ad oggi la prima della classe è il Milan, con Stefano Pioli che tiene tutti sul pezzo. La vittoria del Maradona contro il Napoli secondo è stata di sicuro un toccasana per il prosieguo della stagione. Certo, l’Inter vanta ancora una partita in meno ma tutto è molto incerto. Molte delle strategie di mercato della prossima estate, ovviamente, dipenderanno proprio dall’epilogo di questa stagione.

Milan, sgambetto della Juventus sul mercato

Una cosa sembra ormai certa: il Milan non potrà contare su Frank Kessie nella prossima stagione. Il centrocampista alla fine ha deciso di non rinnovare il suo contratto in rossonero, e cosi alla fine della stagione sarà liberò di accasarsi con chi vuole. In realtà già adesso pare che la decisione sia stata presa: dalla Spagna confermano l’accordo tra il giocatore rossonero ed il Barcellona, con le parti che hanno trovato l’intesa e si uniranno proprio alla scadenza naturale del contratto.

Ed il Milan? Maldini pare aver già individuato l’uomo giusto per sostituire Kessie, ovvero Renato Sanches. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, già in inverno si sono fatti dei tentativi concreti per anticipare l’acquisto, anche se il tutto è sfumato anche a causa delle ingenti richieste dell’agente Mendes sotto il punto di vista delle commissione.

Al netto di questo, però, l’affare prosegue e le parti lavorano per un accordo. Attenzione, però, ad un inserimento del quale si sta parlando con sempre più insistenza. La Juventus – si legge – sarebbe fortemente interessata al giocatore, e potrebbe inserirsi prepotentemente per portarlo a Torino. Una brutta notizia per Maldini, che rischia di vedersi scippare l’ex Bayern Monaco (il cartellino si aggira sui 20 milioni di euro).