Juventus-Villareal, Allegri spiazza tutti con una mossa a sorpresa

Poche ore alla sfida tra Juventus-Villareal, match valido per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Allegri starebbe valutando una mossa a sorpresa dell’ultim’ora

Juventus a caccia di conferme dopo l’ottimo rendimento in campionato. Bianconeri obbligati alla vittoria per cercare di staccare il pass qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Allegri potrà contare sui recuperi di Dybala e Chiellini, anche se entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

Il nuovo ballottaggio dell’ultim’ora potrebbe essere quello tra Morata e Kean, con il secondo pronto a insidiare lo spagnolo fino a poche ore prima della gara. Come confermato da Allegri in conferenza stampa, Kean potrebbe candidarsi seriamente a un ballottaggio per una maglia da titolare.

Il tecnico bianconero azzarderà la mossa a sorpresa? Dubbi e perplessità anche in difesa. Danilo agirà da terzino destro, mentre Cuadrado sarà avanzato nel ruolo di esterno destro d’attacco. A centrocampo confermati Locatelli-Arthur-Rabiot. Zakaria assente per infortunio e fuori dai convocati.

Juventus-Villareal, le probabili formazioni e l’idea Kean

Kean insidierà Morata, ma ora come ora, l’attaccante spagnolo resta in vantaggio sull’ex PSG. In difesa De Sciglio sarà preferito a Pellegrini sulla fascia sinistra, mentre al centro agiranno De Ligt e Rugani. Solo panchina per Chiellini, non ancora al meglio. Allegri confermerà il 4-4-2 con passaggio sistematico al 4-3-3 in fase di possesso. Di seguito le probabili formazioni del match:

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. All. Emery