Non solo Kessie: Juventus, un altro possibile colpo a zero in Serie A

La Juventus studia il futuro e si prepara a effettuare in estate alcuni colpi a parametro zero che possono cambiare gli equilibri.

Mentre sogna uno Scudetto davvero molto improbabile ma ancora non del tutto impossibile, la Juventus deve restare con i piedi per terra per difendere un 4° posto che certo non può essere dato per scontato ma che è considerato vitale.

Vitale perché la situazione economica del club bianconero resta delicata, dopo gli sforzi fatti durante il mercato di gennaio. I soldi della Champions servono assolutamente per il bilancio, ma anche se arriveranno difficilmente verranno utilizzati sul mercato. Il ds Cherubini è chiamato a far quadrare i conti dal punto di vista economico e tecnico, impresa tutt’altro che semplice.

Per questo la Juventus guarda con attenzione al mercato dei parametri zero. Che a dire il vero nelle ultime stagioni ha dato più amarezze che gioie, ma che comunque offrirà in estate nomi molto importanti che potrebbero servire per il presente e per il futuro. L’interesse per Franck Kessié, in uscita dal Milan, è noto. Ma c’è un altro rossonero nella lista di Cherubini, e cioè Alessio Romagnoli.

Juventus, idea Romagnoli a zero in difesa

Il centrale ex Roma è da tempo alle prese con una trattativa relativa al rinnovo del suo contratto che non vuole proprio decollare. E mentre la scadenza del 30 giugno si avvicina la sensazione è che il suo futuro possa essere probabilmente lontano dal Milan.

Secondo Tuttosport la Juventus è pronta ad approfittare della situazione. Con Chiellini che ha 37 anni e Bonucci che ne ha 34, Romagnoli potrebbe rappresentare il giusto innesto in un reparto da sempre molto importante per il tecnico Massimiliano Allegri. Italiano, ancora giovane – ha da poco compiuto 27 anni – ed esperto della Serie A, il centrale attualmente al Milan corrisponde al profilo perfetto.

Certo resta da vedere, come nel caso di Kessié, se la Juventus riuscirà a spuntarla sulla concorrenza. Che per Romagnoli in questo momento è rappresentata soltanto dalla Lazio, che punta sul suo essere tifoso biancoceleste, ma che in futuro potrebbe vedere aggiungersi alla lista molti altri club.