Ronaldo come Messi: serata da dimenticare per l’ex Juventus

Risultati a sorpresa negli Ottavi di Champions League. L’Atletico Madrid vince a Manchester. Prova opaca di Ronaldo.

Tante emozioni e risultati abbastanza a sorpresa nei due Ottavi di finale di Champions League disputati in giornata. In particolare bella vittoria dell’Atletico Madrid che espugna l’Old Trafford ed elimina il Manchester United del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo.

Rangnick schiera una sorprendente formazione e lascia fuori Pogba nel giorno del suo compleanno. In panchina anche l’altra stella Rashford mentre l’Atletico punta sulla coppia Joao Felix-Griezmann. Gara come prevedibile con gli inglesi in controllo del gioco e l’Atletico che si difende e lavora in contropiede.

I Red Devils faticano a creare varchi nella muraglia creata da Simeone e sono i Colchoneros a passare in vantaggio grazie alla rete di Renan Lodi, sempre più decisivo nelle gare importanti.

Nella ripresa la musica non cambia, Rangnick lancia tutto il suo arsenale offensivo e manda in campo Pogba, Rashford e Cavani, ma i Red Devils faticano a creare occasioni. Oblak, dal canto suo, gestisce i palloni che gli arrivano senza alcuna difficoltà. Non basta l’assalto finale con l’Atletico che ottiene il pass per i Quarti di finale. Esce lo United ed esce Cristiano Ronaldo, questa volta non decisivo come nell’ultima gara di campionato contro il Tottenham di Conte.

Clamoroso risultato nell’altro Ottavo con il Benfica che espugna Amsterdam. I lancieri dominano la gara ma sono i lusitani a siglare la rete decisiva a pochi minuti dal termine grazie al ‘solito’ Nunez. Decisivo, tra l’altro, un importante errore del prossimo portiere dell’Inter Onana.