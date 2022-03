Roma, il solito Mourinho: la sentenza gela lo spogliatoio

Mourinho ha parlato pochi minuti fa in conferenza in vista della sfida di Conference League tra Roma e Vitesse: solo un problema di gol per gli attaccanti?

È prevista per la giornata di domani la gara di Conference League tra Roma e Vitesse. I giallorossi, nella gara di andata degli ottavi di finale della competizione, si sono imposti con l’unico gol dei 90′ arrivato grazie a un tiro di Sergio Oliveira (che però poi si è fatto espellere e non ci sarà domani all’Olimpico).

In conferenza stampa, pochi minuti fa, José Mourinho ha rilasciato le proprie dichiarazioni e sensazioni per la gara che la sua Roma è chiamata a giocare domani sera allo Stadio Olimpico. La Roma, dunque, prima del derby di domenica contro la Lazio, sarà impegnata in Europa.

A questo proposito, infatti, José Mourinho ha dichiarato: “L’unica gara che mi interessa è quella con il Vitesse. Non c’è Lazio che tenga: se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti di finale, se perdiamo siamo fuori. L’unica partita che mi interessa è questa”.

Roma-Vitesse, parla Mourinho e non manca la sentenza: “Non parliamo di Lewandowski, è un problema di profili”

La Roma di José Mourinho sembra aver ritrovato un maggiore equilibrio nelle ultime gare disputate. In Conference League, contro la Vitesse, è arrivata il 10 marzo la vittoria giallorossa. La squadra ora deve, tuttavia, mettere in cassaforte il risultato per assicurarsi il passaggio del turno. A questo proposito, oltre a quelle segnate da Abraham, potrebbero far molto comodo anche le reti degli altri attaccanti, che però stentano ad arrivare.

In conferenza, allora, la sentenza del portoghese ha gelato lo spogliatoio e i tifosi giallorossi: “Come risolvere il problema del gol per gli attaccanti? Sono giocatori che segnavano prima e ora non segnano più o che non hanno mai fatto tanti gol in carriera? Non parliamo di Lewandowski che ora è alla Roma e non segna più. E’ un problema di qualità, di profili“