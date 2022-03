Non solo Vlahovic: Fiorentina, le mani bianconere su un altro gioiello

La Fiorentina è sul calciatore, ma anche la Juventus si muove per riuscire a portarlo in squadra: chi la spunterà?

Non c’è tregua, almeno sul fronte del calciomercato, per i rapporti tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri sono pronti a soffiare anche un nome alla Viola, sebbene questa volta si tratti di un calciatore non di sua proprietà, ma in prestito.

Mentre i tifosi stanno ancora cercando di digerire, e forse non lo faranno mai, l’addio a stagione in corso di Dusan Vlahovic per passare ai bianconeri, si avvicenda un altro affronto in sede di calciomercato. Nell’era recente sarebbe addirittura il quarto, dopo la cessione non solo del serbo ma anche di Federico Bernardeschi e Federico Chiesa.

Ciò significa che la Fiorentina dovrà navigare a vista e cercare di sferrare il colpo quanto prima, con una convincente offerta. La Juventus da parte sua ha meno fretta e in parte resta a guardare, sicura e convinta del vantaggio che può facilmente ottenere ai danni della società di Rocco Commisso.

Fiorentina, è sfida con la Juventus per Alvaro Odriozola

Secondo quanto riferisce ‘El Nacional’, la Fiorentina potrebbe pensare al riscatto di Alvaro Odrionzola dal Real Madrid. Il giocatore 26enne è stato acquistato dai madrileni dalla Real Sociedad nel 2018 ma sostanzialmente non ne hanno mai goduto. Odriozola è stato prima in prestito al Bayern Monaco e attualmente alla Viola, con una breve parentesi tra i compagni del Real.

La formula del prestito con la Fiorentina è secco, ragion per cui al termine dell’attuale stagione sportiva lo spagnolo dovrebbe fare ritorno alla base. Il laterale però sta trovando grande continuità agli ordini di Vincenzo Italiano e ciò intriga la Fiorentina, ma anche i club che finalmente osservano il suo talento. Tra questi c’è anche la Juventus. I bianconeri sono ammirati dalle capacità di Odriozola, pur consapevoli che per acquistarlo dal Real Madrid saranno necessari almeno 30 milioni di euro. La cifra è quasi impossibile per la Fiorentina, mentre i bianconeri valutano e i tifosi attendo. Ennesimo “sgarbo”?