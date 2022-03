“Perché l’ha fatto?”: Inter, la svolta ufficiale manda in tilt i tifosi

L’Inter punta molto su questo giocatore per il futuro: il comunicato ufficiale manda in tilt i tifosi

L’Inter è alla ricerca di nuovi profili per la prossima estate per rinforzare la squadra. L’ad Marotta insieme ad Ausilio sa cosa fare per mantenere alto il livello. In tanti auspicavano una sorta di fallimento Inter dopo gli addii di Lukaku, Hakimi e Conte. Invece il livello è rimasto comunque alto, nonostante gli ultimi risultati negativi, soprattutto in trasferta. Ecco perché, magari, i nuovi colpi serviranno per dare linfa diversa rispetto ai giocatori che ci sono oggi.

Basta pensare ai vari Gagliardini e Vidal, che non offrono le garanzie giuste né dal punto di vista tecnico, né fisico, per sostituire i titolari. Quando manca uno tra Calhanoglu, Barella e soprattutto Brozovic, l’Inter soffre contro ogni avversario. E nei mesi scorsi il profilo individuato per rinforzare il centrocampo è stato Davide Frattesi. Ma è arrivata un’ufficialità che a questo punto lascia i tifosi turbati.

Inter, Frattesi rinnova con il Sassuolo

Il contratto di Davide Frattesi con il Sassuolo, prima di oggi, era valido fino al 30 giugno 2025. Attraverso un comunicato ufficiale, il club neroverde ha annunciato il rinnovo fino al 2026. Resta da capire, infatti, il motivo per cui il centrocampista abbia preso questa decisione. Frattesi potrebbe restare al Sassuolo per un ulteriore anno e poi trasferirsi in una big.

Oppure potrebbe partire già dalla prossima estate e col rinnovo si agevolerebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un interrogativo che i tifosi dell’Inter si sono posti, anche perché hanno potuto constatare coi loro occhi nel match del Meazza cosa porterebbe Frattesi nella squadra di Inzaghi. Intanto, Dionisi si gode il proprio gioiello.