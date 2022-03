Inter, mani nei capelli per i tifosi: Marotta e Inzaghi nei guai, il motivo

Simone Inzaghi e Beppe Marotta staranno facendo gli scongiuri a due giorni dal confronto che vedrà l’Inter impegnata con la Fiorentina

L’Inter è costretta a correre se vuole riconfermarsi campione d’Italia. La cavalcata compiuta nella scorsa stagione sembra ormai lontanissima. I nerazzurri, complice il rallentamento degli ultimi mesi, hanno perso la testa della classifica e dovranno ora spingere sull’acceleratore per riguadagnare la fiducia accumulata in chiusura del passato anno solare quando Simone Inzaghi sembrava avesse trovato lo stesso ritmo di Antonio Conte.

Il pareggio con il Torino, arrivato in extremis dopo le numerose polemiche per il discusso intervento di Andrea Ranocchia su Belotti, ha fatto perdere altro terreno in classifica ai nerazzurri, attesi sabato pomeriggio dalla partita interna con la Fiorentina. I viola sono distanti tredici punti in classifica. Differenza che dovrà tradursi sul terreno di gioco in supremazia per resistere nella corsa a Milan e Napoli. Le ore antecedenti al match però non si stanno rivelando semplicissime per il tecnico piacentino.

Inter, Brozovic ancora a parte: la presenza del croato con la Fiorentina è in forte dubbio

Marcelo Brozovic anche oggi si è allenato a parte. A darne notizia è stata la redazione di ‘Sky Sport’. Il centrocampista croato non ha ancora smaltito il problema al polpaccio accusato nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool.

Il croato, per cui sono giorni importanti anche per la questione legata al rinnovo di contratto, rimane in forte dubbio per la sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La sua assenza si è fatta sentire nella partita contro il Torino.

A due giorni dalla partita di San Siro, rimangono forti i dubbi per Simone Inzaghi sulla possibilità o meno di schierare una pedina imprescindibile del suo scacchiere tattico.

In questa stagione, in Serie A, Marcelo Brozovic si è perso soltanto due partite e in entrambe l’Inter ha mancato la vittoria. Nel primo caso i nerazzurri sono stati battuti in casa dal Sassuolo per 2-0 e il croato non c’era per squalifica. Nel secondo, recente, a Torino non è sceso in campo per il problema che continua ad affliggerlo ancora oggi.