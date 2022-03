“Problemi profondi”: Juve, frecciata a sorpresa dal grande ex

Con l’eliminazione della Juve il calcio italiano perde tutte le squadre impegnate in questa edizione di Champions League.

Brutta sconfitta della Juve che crolla all’Allianz Stadium contro il Villarreal. Il ko interno del club bianconero arriva in modo e deciso e testimonia il grave momento di crisi dell’intero movimento calcistico italiano.

Sui social in tanti hanno criticato Massimiliano Allegri, ritenuto tra i principali colpevoli della disfatta europea. Non è piaciuto l’atteggiamento della squadra, prima e dopo il primo gol degli spagnoli con la Juve, anche abbastanza a sorpresa, crollata nel finale di gara.

La Juve è apparsa un pò troppo arrendevole e la squadra ha deluso dal primo all’ultimo con pochissimi giocatori a guadagnarsi la sufficienza. Massimiliano Allegri ha ricevuto tante critiche, ma tra i grandi ex Juve è arrivata anche un’importante quanto per certi versi inaspettata difesa.

Juve, duro affondo di Evra: l’ex terzino francese difende Allegri

L’ex calciatore ed ora opinionista Patrice Evra ha parlato ai microfoni di Amazon Prime ed ha avuto un atteggiamento a sorpresa sul tecnico livornese: “Per me Allegri sta facendo dei miracoli. Si parla del cambio di Dybala solo nel finale, ma non è questo. Questa eliminazione non è una maledizione, in questa Juve ci sono problemi profondi”.

Il francese ha poi continuato: “L’acquisto di Vlahovic ti porta nella direzione giusta, ma questa è la Champions League. La squadra ha avuto un possesso palla davvero troppo lento, Dusan ha fatto bei e tanti movimenti per ricevere il pallone, ma alla fine non è servito”.