Juve, da Londra arriva l’ennesima beffa per Allegri ed Agnelli

Brutta serata per la Juve e per tutti i suoi tifosi. Il club bianconero crolla contro il Villarreal e da Londra arrivano brutte notizie.

Gli Ottavi di finale di Champions League hanno visto l’eliminazione della Juve, ultima squadra italiana a restare in gioco nella competizione. I bianconeri sono stati umiliati davanti ai propri tifosi con un clamoroso 0-3 con il Villarreal qualificato cosi per i Quarti di finale.

Allegri è finito nel mirino della critica per la prestazione e per il risultato europeo ed i social sono letteralmente impazziti. La Juve si ritrova ora a sperare solo nella Coppa Italia come unico titolo da poter vincere in questa stagione.

La serata amara per i tifosi della Juve si è completata in Premier League con importanti prestazioni di giocatori ex bianconeri. Il Tottenham di Conte e Paratici ha vinto e convinto nel recupero di Premier League e diversi giocatori, vecchie conoscenze del nostro campionato, si sono messe in mostra.

Juve, Kulusevski e Bentancur ancora protagonisti

A fare da contraltare alla brutta prestazione della Juventus ci ha pensato infatti il Tottenham. Gli Spurs hanno battuto 2 a 0 in trasferta il Brighton, tre punti fondamentali per continuare a coltivare ambizioni di qualificazione alla Champions League.

Nel match sono stati protagonisti tre ex bianconeri: Dejan Kulusevski è stato ancora una volta tra i migliori in campo ed un suo tiro è diventato fortuitamente un assist per l’ex Juve Cristian Romero, autore della rete del vantaggio. La seconda rete è stata invece firmata da Harry Kane ed il centravanti è stato servito da un altro ex Juve, l’uruguaiano Rodrigo Bentancur. L’ennesima ‘sconfitta’ per Allegri e una piccola rivincita per dei calciatori che il tecnico aveva forse lasciato andare troppo facilmente (solo Romero non è stato mandato via dal tecnico livornese).