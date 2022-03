“Di chi è la colpa?”: Juve, le parole di Conte hanno fatto infuriare i tifosi

Antonio Conte ha parlato degli acquisti che sono arrivati dalla Juventus nel corso della scorsa sessione di calciomercato.

Quello di Antonio Conte al Tottenham si sta rivelando un percorso più complicato del previsto. L’allenatore italiano sta incontrando non poche difficoltà, nonostante l’ambiente pare aver fiducia nelle sue capacità. Forse la fiducia manca proprio nella mentre dell’ex tecnico dell’Inter, che ha già specificato come non sia detto che la sua strada e quella degli spurs debbano continuare ad incontrarsi.

Molto dipenderà chiaramente dall’esito di questa stagione, ma anche da quelle che saranno le strategie messe a disposizione dello stesso Conte da parte della società. L’allenatore pugliese non è di certo uno che le manda a dire, ed in Italia questo particolare aspetto del suo carattere è ben noto. Conte, va detto, nel corso del mercato invernale ha avuto anche l’opportunità di poter abbracciare dei rinforzi utili e funzionali.

Conte elogia Kulusevski, frecciata alla Juve

Durante la scorsa sessione di mercato sono arrivati Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi della Juventus. Due giocatori che in quel di Torino hanno incontrato qualche difficoltà nell’esprimersi con continuità e produttività, soprattutto per quanto riguarda l’ex Parma arrivato in bianconero con tante belle speranze. Eppure, quelle di Conte delle ultime ore sono dichiarazioni che proprio nell’ambiente Juventus faranno storcere il naso a qualcuno.

“Vedere Bentancur e Kulusevski entrare nella squadra e nella nostra idea di calcio così velocemente è fantastico. Avevamo bisogno di un giocatore come Bentancur, e Kulusevski sta dimostrando di essere un prospetto eccezionale. Ha 22 anni ma è forte fisicamente, ha ottima tecnica, è talentuoso e ci sta aiutando molto”, le parole di Conte che hanno acceso gli animi anche nell’ambiente Juventus.

Insomma, l’allenatore del Tottenham ha tra le mani un giocatore del futuro assicurato, almeno a detta sua, e la domanda è: perchè la Juventus l’ha dato via? I tifosi si domandano se da Londra quella di Conte sia effettivamente una frecciata alla Vecchia Signora. Altri si chiedono come sia possibile che a Torino questi giocatori abbiamo avuto tutte queste difficoltà, mentre a Londra con Conte le cose sono ben diverse. “Di chi è la colpa?”, alcuni domandano facendo intendere che c’entri qualcosa la gestione Allegri.