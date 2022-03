Juventus, piove sul bagnato: l’ufficialità dopo la Champions gela Agnelli

L’eliminazione dalla Champions League da parte della Juventus sta portando diversi problemi, non solo da punto di vista sportivo.

La Juventus è costretta a dire ancora una volta addio alla Champions League con largo anticipo. Nonostante il sorteggio tutt’altro che proibitivo, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale, incappando in un pesante ko contro gli spagnoli del Villarreal.

Una sconfitta che impone una seria riflessione, soprattutto dal punto di vista del mercato. I mancati introiti della Champions League costringono i bianconeri a rivedere diverse scelte in vista della prossima stagione, con alcuni giocatori che, per ragioni tecniche e di bilancio, potrebbero dire addio al termine della stagione.

Una brutta gatta da pelare per la dirigenza bianconera, con Agnelli che in queste ore deve anche far fronte ad un altro problema legato alla società bianconera: la Borsa. il club bianconero infatti è uno dei tre club italiani (assieme a Roma e Lazio) ad essere quotato in Borsa. E la sconfitta pesante contro il Villarreal sta generando parecchie ripercussioni.

Juventus, il ko in Champions porta un tonfo in borsa

Nei primi minuti di contrattazione a Piazza Affari il titolo della Juventus risulta essere tra i peggiori. Alle 10:13 stava infatti perdendo addirittura l’8% attestandosi a 0,3142 euro ad azione, dopo aver toccato in mattinata anche quota 0,3014 euro ad azione. Il tutto per una capitalizzazione di Borsa di poco più di 800 milioni di euro.

In questo momento il titolo della Juventus risulta essere messo meglio solo di quello della ThyssenKrupp che viaggia stabilmente sul -8%. Negativi anche gli altri titoli legati alla famiglia Agnelli. Sia Stellantis che Exor infatti viaggiano su percentuali negative, anche se non ai livelli della Juventus. Stabile il titolo della Lazio, leggermente in rialzo quello della Roma.