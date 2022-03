Playoff Mondiali, Mancini ha scelto: la decisione divide i tifosi

Il Ct della Nazionale Mancini, dopo Insigne, ha telefonato anche un altro giocatore: convocazione a sorpresa in vista dei play-off Mondiali.

Ultime ore di attesa. Nella giornata di domani, salvo sorprese, il Ct della Nazionale Roberto Mancini diramerà infatti la lista dei giocatori convocati per il doppio play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar. La prima sfida si terrà il 24 a Palermo mentre la successiva (in caso di vittoria ai danni della Macedonia) avrà luogo il 29 in Turchia o in Portogallo.

L’allenatore, dal canto suo, sta pensando di chiamare una trentina di nomi in modo tale da poterli poi valutare da vicino nel corso delle prossime sedute di allenamento in programma nel centro sportivo di Coverciano. Lorenzo Insigne, come emerso oggi, farà parte della spedizione azzurra. Presente pure Stefano Sensi.

Il centrocampista, stando a quanto rivelato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, ha infatti ricevuto la chiamata di Mancini. I due, nell’occasione, hanno fatto il punto della situazione, con il Ct che lo ha invitato a raggiungere il raduno già domenica pomeriggio (al termine della gara che vedrà la Sampdoria affrontare il Venezia).

Mondiali, Mancini chiama pure Sensi

Un’ottima notizia per l’ex Inter, la cui ultima presenza in azzurro risale al 31 marzo 2021. Fin qui la sua stagione nella sponda blucerchiata di Genoa è stata complicata: appena un gol (al debutto contro il Sassuolo) in 5 apparizioni. Troppo poco, considerando quali erano le aspettative iniziali. L’allenatore Marco Giampaolo ha bisogno di lui per salvare la squadra e in queste ore sta pensando di cambiargli posizione in campo.

In cabina di regia Tomas Rincón ha palesato limiti tecnici evidenti mentre l’esperimento Ronaldo Vieira non ha prodotto i risultati sperati. Da qui l’idea di spostare Sensi in cabina di regia, in modo tale da sfruttare la sua qualità nel palleggio e nella gestione del pallone. Work in progress in casa Samp: intanto, la gioia tanto attesa dal calciatore è arrivata. La scelta, sui social, ha iniziato a dividere i tifosi (preoccupati per la discontinuità mostrata in campo) ma Mancini guarda oltre. Sensi si prepara a vestire la maglia azzurra a distanza di quasi un anno dall’ultima volta.