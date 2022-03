Alaves, è sfida salvezza contro il Granada: l’ex Mendez sogna il colpaccio

Match salvezza fondamentale in Spagna tra Alaves e Granada. I padroni di casa hanno una grande occasione per raggiungere gli avversari.

La ventinovesima giornata di campionato mette in scena una delicata quanto fondamentale sfida salvezza tra Alaves e Granada. L’Alaves è penultimo in classifica con 22 punti ed insegue a 3 punti il Granada, diciassettesimo in classifica e appena fuori dalla zona retrocessione.

Le due squadre stanno vivendo un periodo totalmente diverso con i padroni di casa che sono lanciati verso la possibile rimonta. L’Alaves, dopo un inizio di campionato disastroso, è in netta risalità. Il club padrone di casa ha migliorato il suo gioco ed ha ottenuto punti importanti recentemente contro Getafe e Valencia.

Situazione diversa per il Granada, reduce da un periodo molto difficile. Il Granada ha recentemente cambiato tecnico, ma non è cambiata la situazione con un solo pari e sette sconfitte nelle ultime otto gare stagionali. Una situazione difficile ed un match contro l’Alaves che diventa decisivo.

Alaves-Granada, sfida particolare per Edgar Mendez

Il match di campionato tra Alaves e Granada sarà sicuramente una sfida particolare per il calciatore Edgar Mendez. Questi, insieme a Joselu e Luis Rioja forma un tridente di tutto rispetto e sta aiutando il Granada a risollevarsi verso le zone più ‘tranquille’ della classifica.

Mendez ha giocato a Granada nella stagione, ormai lontana, del 2015-2016 dove ha collezionato 18 presenze in campionato. L’anno successivo salutò per andare all’Alaves, club dove negli anni (tralasciando una parentesi in Messico) è diventato un giocatore fondamentale. In maglia bianco azzurra Mendes ha collezionato oltre 100 presenze in campionato.