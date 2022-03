Alaves, continua la rincorsa verso la salvezza: Mendez ci crede

L’Alaves continua la rincorsa verso la salvezza anche se questo weekend si troverà davanti ad un duro ostacolo in campionato.

L’inizio stagione del Deportivo Alaves in questa stagione è stato abbastanza traumatico. L’Alaves ha inanellato una serie di sconfitte consecutive che ha compromesso la sua stagione e che l’ha inserita in piena zona retrocessione.

Il club spagnolo è partito con una serie di sette sconfitte nelle prime dieci gare e sembrava la principale squadra a rischiare la retrocessione in Segunda Division. Le cose, fortunatamente per i tifosi del club di Madrid, sono migliorate e l’Alaves si trova ora a soli 3 punti dalla quota salvezza.

Nelle ultime 4 gare l’Alaves ha collezionato 7 punti ed arriva al match di campionato contro la Real Sociedad in trasferta con la zona salvezza non molto distante. Attualmente l’Alaves ha 22 punti in classifica e molto del merito della sua recente ripresa va ad Edgar Mendez.

Alaves, Mendez presenta la sfida con la Real Sociedad

Il calciatore, originario di Arafo (vicino Tenerife), ha avuto un avvio di stagione molto complicato a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per qualche mese. Mendez è stato schierato titolare negli ultimi due match di campionato contro Getafe e Siviglia. Entrambe le sfide sono finite in parità ma Mendez ha offerto una buona prova andando a segno contro il Getafe e giocando come uno dei migliori nel match contro il Siviglia.

Il calciatore ora si candida ad un ruolo da protagonista in vista della sfida di questo weekend contro la Real Sociedad: “Sappiamo di essere in una situazione molto difficile, ma siamo un grande gruppo ed abbiamo l’obiettivo di ottenere i 3 punti. Ogni partita per noi è come una finale e già in questa trasferta, con l’appoggio dei tifosi, il nostro obiettivo è conquistare la vittoria”.