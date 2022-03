Europa League, poteva andare meglio: chi ha pescato l’Atalanta

Dopo i sorteggi di Champions, è stato tempo di accoppiamenti anche per l’Europa League: l’Atalanta conosce la sua avversaria per i quarti

Dopo i sorteggi di Champions, tenuti nella tarda mattinata di quest’oggi, è toccato anche all’Europa League rendere noti gli accoppiamenti per i quarti di finale. Non solo: sono stati stabiliti anche i possibili intrecci per le semifinali e sia la data che il luogo della finale.

L’Atalanta ha avuto così modo di conoscere la squadra che affronterà in questi quarti di finale di Europa League. Oltre alla Roma (impegnata però in Conference League, sempre con la fase dei quarti di finale), la Dea è la sola altra italiana rimasta in corsa per provare ad ottenere un titolo europeo.

A conoscere il proprio destino, ci sono stati alle ore 13:30 della giornata in corso i seguenti club: Atalanta (Italia), Barcellona (Spagna), Braga (Portogallo), Eintracht (Germania), Lione (Francia), Lipsia (Germania), Rangers (Scozia), West Ham (Inghilterra). Il Barça è senza dubbio la squadra più attesa, ma occhio anche alla sfida che attende i nerazzurri.

Sorteggi Europa League, l’Atalanta pesca il Lipsia: sarebbe potuta andare meglio per la squadra di Gasperini

Ecco, dunque, gli accoppiamenti previsti per i quarti di finale di Europa League. Da qui sono stati ipotizzati già anche gli incontri delle semifinali. Gara di andata prevista il 7 aprile, la gara di ritorno si giocherà invece il 14 aprile. Si passa poi alle semifinali: andata 28 aprile, ritorno 5 maggio. La finale, infine, si giocherà il 18 maggio allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Nello specifico, le coppie si sono così formate: Lipsia-Atalanta, Eintracht-Barcellona, West Ham-Lione e Braga-Rangers. Sarebbe potuta andare meglio al gruppo di Gasperini, che ha pescato un avversario ostico. Inoltre, per le semifinali, chi la spunterà tra Atalanta e Lipsia affronterà una tra Braga e Rangers. Chi vincerà tra West Ham e Lione giocherà contro la vincente tra Eintracht e Barcellona.