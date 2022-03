Champions, ecco i quarti: batosta Villarreal, che intreccio per Ancelotti

È tempo di sorteggi di Champions League, la cerimonia è cominciata alle ore 12:00: le otto migliori squadre di Europa hanno conosciuto il proprio destino

Le otto migliori squadre d’Europa, che hanno superato la fase degli ottavi di finale di Champions League, hanno conosciuto quest’oggi il proprio destino. La cerimonia dei sorteggi per gli accoppiamenti dei quarti di finale è cominciata quest’oggi alle ore 12:00.

A Nyon, quindi, si è deciso in che modo le squadre che hanno superato il precedente turno si incontreranno per la prossima fase dalla competizione. Le italiane, anche in questa stagione, non hanno potuto far altro se non guardare da casa gli incroci per gli otto migliori club europei. Con l’occasione, sono stati decisi anche i possibili accoppiamenti della fase delle semifinali.

Ad attendere con trepidazione il proprio destino ci sono state: Atlético Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania), Benfica (Portogallo), Chelsea (Inghilterra), Liverpool (Inghilterra), Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna) e Villarreal (Spagna). Tanta rappresentanza per l’Inghilterra e la Spagna, ma per la Germania il passaggio del Bayern si è rivelato ancora una volta una certezza.

Champions League, sorteggio dei quarti di finale e non solo: ecco gli accoppiamenti decisi

Tutto deciso, dunque, nella cerimonia di sorteggio per i quarti di finale di Champions League. Il 5 e il 6 aprile ci sarà l’andata dei quarti, mentre il ritorno è previsto il 12 e il 13 aprile. Il 26 e il 27 aprile ci sarà l’andata delle semifinali, mentre il 3 e il 4 maggio ci sarà il ritorno. La data fatidica della finale è, invece, stata fissata per il 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis.

Ma veniamo agli accoppiamenti. La prima coppia è formata da Chelsea-Real Madrid, un’altra gara che sa di finale per la squadra di Carlo Ancelotti. Il Villarreal affronterà invece il Bayern Monaco, gara complicata per la squadra di Emery. Poi ci saranno Benfica-Liverpool e Manchester City-Atletico Madrid. Per le semifinali: chi la spunterà in Benfica-Liverpool affronterà i vincitori di Villarreal-Bayern. Chi vincerà tra Manchester City-Atlético Madrid affronterà la vincente di Chelsea-Real Madrid.