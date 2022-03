Lazio, addio a sorpresa per Sarri? La dichiarazione spiazza tutti

Lazio, la permanenza di Sarri non è ancora certa. Manca il rinnovo contrattuale: le frizioni col ds Tare potrebbero cambiare il destino del tecnico.

Ore delicate per la Lazio di Maurizio Sarri in vista del derby della capitale contro la Roma di José Mourinho. La squadra biancoceleste è pronta a scendere in campo contro i giallorossi nella stracittadina che decreterà la squadra più forte della Capitale. Una gara sentitissima dai tifosi, ma importantissima anche in chiave classifica, visto il duello proprio tra le due formazioni per un piazzamento in Europa.

Sarri ha il vantaggio di stare sù in classifica, ma sulla gara aleggiano i rumors sul futuro dell’allenatore che scuotono la vigilia del match. ‘Calciomercato.it’ ha raccontato delle frizioni tra il tecnico biancoleste ed il direttore sportivo Igli Tare. Manca ancora il rinnovo contrattuale del tecnico, ma è Claudio Lotito che potrebbe decidere il destino del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus.

Lazio, il futuro di Sarri è in bilico: addio in vista?

A confermare le notizie sul futuro incerto di Sarri ci ha pensato Laura Cigna, giornalista e speaker radiofonica vicina all’ambiente Lazio. Intervenuta ai microfoni di ‘Calciomercato.it TV’, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sarri non ha ancora deciso con chi stare. I giocatori non sono arrivati. Il più grande problema è proprio lui, vorrà ancora restare?”.

Una domanda che lascia spazio a innumerevoli dubbi in vista della prossima stagione. tutto dipenderà dalle ultime giornate di campionato e dal piazzamento in classifica generale a fine stagione. Quale sarà il destino di Sarri? Il fantasma dell’addio in estate incombe come una ghigliottina e preoccupa non poco i tifosi biancocelesti.