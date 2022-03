Doccia gelata per Mourinho: Roma, il derby con la Lazio si mette male

La Roma si prepara in vista della sfida con la Lazio ma intanto è arrivata la notizia che complica i piani del tecnico Mourinho.

Archiviato il pareggio casalingo contro il Vitesse che ha consentito di ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la Roma è pronta a rituffarsi nel campionato. All’orizzonte c’è il derby (domenica alle 18) ed il tecnico José Mourinho rischia di doverlo affrontare senza poter contare su una delle colonne portanti della squadra.

Lorenzo Pellegrini, stando a quanto riportato dall’Ansa, è stato fermato da un forte attacco febbrile. Ulteriori controlli sono attesi nelle prossime ore ma intanto le sue condizioni hanno destato una certa preoccupazione nello staff medico. Difficile, infatti, che riesca a recuperare in tempo per essere inserito nella lista dei convocati.

Una mazzata per l’allenatore portoghese e per il Ct della Nazionale Roberto Mancini, anche alla luce dell’ottima stagione disputata dal capitano. Per lui 10 gol e 5 assist in 28 presenze complessive, per un totale di 2.187 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Ora resta da vedere come evolverà la situazione, ma intanto Mourinho ha già iniziato a valutare una serie di soluzioni alternative.

Roma, ecco la mazzata: Pellegrini a rischio con la Lazio

Nel caso in cui Pellegrini non dovesse farcela, il suo posto potrebbe essere preso da Henrikh Mkhitaryan con Sergio Oliveira arretrato a centrocampo al fianco di Bryan Cristante (finito di recente nel mirino del Siviglia). Possibile, inoltre, l’impiego di Niccolò Zaniolo nella posizione di trequartista centrale e di Eldor Shomurodov a supporto di Tammy Abraham.

Work in progress, quindi, in casa Roma in vista di una sfida da non fallire. Le due squadre sono distanziate da appena un punto ed entrambe puntano a vincere, in modo tale da consolidare le speranze di conquistare un piazzamento in zona Europa e a distanziare la diretta rivale. Mourinho studia il da farsi, Pellegrini è a rischio forfait.