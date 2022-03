Inter-Fiorentina, che guaio: è ufficiale, doppia tegola

Inter-Fiorentina si avvicina: i nerazzurri puntano a vincere, ma i viola non intendono mollare il sogno Europa. Ufficiale però la doppia tegola

Inter-Fiorentina è prevista per domani pomeriggio, sabato 19 marzo, alle ore 18:00. A San Siro, i nerazzurri accoglieranno i viola: entrambe le squadre daranno tutto per vincere. L’Inter vuole ridare vigore alla corsa scudetto, la Fiorentina non intende mollare neppure un centimetro per la corsa verso l’Europa.

In conferenza stampa ha già parlato, poco fa, Vincenzo Italiano. Giocare a San Siro non è mai semplice ma il tecnico non ha dubbi: “Servirà attenzione ai massimi livelli, l’approccio deve essere giusto: ovvero dobbiamo presentarci con una certa idea, dobbiamo essere umili, dobbiamo correre e rincorrere, l’Inter è una delle squadre più forti d’Italia. Dobbiamo arrivare da squadra umile, rispettando la bravura degli avversari”.

Il tecnico viola, tuttavia, ha poi comunicato in via ufficiale che non ci saranno due giocatori tra le file della Fiorentina. Out sia Giacomo Bonaventura, che in molte occasioni è risultato un giocatore fondamentale nel corso di questa stagione, sia Sofyan Amrabat. Doppia tegola quindi per il club fiorentino.

Fiorentina, in conferenza Italiano annuncia ufficialmente: “Out Bonavenura e Amrabat”

Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa di Inter-Fiorentina, gara per cui ormai manca davvero pochissimo: “L’Inter non è in crisi, l’ultima in casa ha vinto 5-0. A Torino puoi pareggiare anche se ti chiami Inter. Se andiamo a San Siro pensando che l’Inter sia in crisi, abbiamo perso in partenza. Noi dobbiamo uscire da San Siro a testa alta”.

Ha poi però, in via ufficiale, annunciato due assenze di non poco conto tra i suoi, convocati per il match di domani pomeriggio a San Siro: “Bonaventura ha ancora un problema, ha lavorato a parte ma non ha recuperato. Non è a disposizione, come non è a disposizione Amrabat che è influenzato“.