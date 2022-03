“Pronti all’offerta ufficiale”: Inter, nome a sorpresa per la difesa

L’Inter sta sondando il mercato in vista dei rifonrzi per la prossima stagione ed è pronta a puntare su un nome a sorpresa.

Non solo Bremer. O meglio, il brasiliano del Torino resta al centro dei pensieri di calciomercato dell’Inter in vista di giugno. Ma per cautelarsi il club nerazzurro sta valutando anche altri nomi che potrebbero andare a rinforzare il reparto arretrato.

Alle spalle del terzetto di centrali formato attualmente da Skriniar, De Vrij e Bastoni, infatti, in questa stagione Simone Inzaghi ha avuto alternative limitate. Motivo per cui da tempo la dirigenza si sta impegnando a cercare rinforzi di spessore che possano rendere la squadra più competitiva prestando però sempre attenzione al bilancio.

Bremer è un obiettivo da tempo, ma la concorrenza è numerosa. Per questo la Beneamata valuta nomi alternativi, con l’ultimo che arriva direttamente dalla Turchia e se confermato potrebbe risultare davvero sorprendente.

Inter, occhi puntati su Marcao del Galatasaray

Secondo il portale turco Haber365.com, infatti, alcuni emissari dell’Inter sarebbero interessati a sondare il terreno con il Galatasaray per il 25enne difensore brasiliano Marcao. Per questo ieri sarebbero stati presenti sulle tribune dell’Ali Sami Yen, gli occhi rivolti al campo dove andava in scena la sfida di Europa League tra i padroni di casa e il Barcellona.

I catalani hanno passato il turno imponendosi 2-1 in rimonta con i gol di Pedri e Aubameyang, ma Marcao, autore del gol del vantaggio turco, ha comunque destato buona impressione. Il difensore viene valutato dal Galatasaray non meno di 20 milioni di euro, cifra che secondo il portale non avrebbe spaventato i nerazzurri. Che anzi sarebbero pronti a un’offerta ufficiale.

Vedremo come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane. L’Inter non cerca soltanto un backup per la difesa titolare, ma potrebbe dover individuare anche un vero e proprio titolare dopo le voci che parlano di una possibile cessione di De Vrij. In questo caso Marcao e Bremer potrebbero non essere gli unici nomi nel mirino di Marotta.